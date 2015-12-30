更新版 1-中国汇市：人民币收盘续创四年半新低，央行窗口指导增套利难度

* 人民币收盘跌破6.49元，刷新四年半低点

* 中间价亦创四年半新低

* 离岸巨震在岸维稳，两地价差扩至逾1,000点子

* 购汇欲望强烈，贬值趋势料延续

* 央行窗口指导，套利难度和成本料续增 (新增评论并更新收盘报价)

路透北京12月30日 - 人民币兑美元即期 周三收盘与中间价续创四年半新低。交易员称，强烈贬值预期推升客盘购汇欲望，人民币跌破6.49元关口，但在央行强力维稳下在岸仅小跌；明日为今年最后一个交易日，料6.50元支撑较强，但新年伊始贬值趋势将延续。

他们并表示，由于离岸CNH 缺乏央行维稳，波动明显大于在岸，盘中并一度触及6.61的五年多低点，两地价差亦扩至逾1,000点子的近三个半月最大水平。由于央行已窗口指导，暂停个别外资行跨境及其参加行境内外汇业务，未来套利成本和难度料续增。

“贬值预期太强烈了，...大家觉得现在不买万一明年央行跑了，大概也就没什么好（购汇）机会了。”一中资行交易员称，“大家猜测今年有政治目标，不会超底线；明年可能有新的额度，贬值可能比较厉害。”

三位消息人士周三透露，中国央行对个别外资银行进行窗口指导，暂停其跨境及其参加行境内外汇业务至明年3月底，被暂停的外汇业务包括现货平盘等。

另一中资行交易员称，离岸的疯狂应该跟今日上述继续限制套利的消息有关，但在岸表现足见央行坚决态度，只是客盘购汇仍旺盛，至少短期内仍难现转势迹象。

离岸人民币即期 今日剧烈震荡，盘中汇价一度跌至6.61元关口，创2011年9月23日以来新低，三天最大跌幅逾700个点子；但在岸收盘后，离岸却现急速反弹，目前报在6.57附近。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三持稳，此前美债收益率(殖利率)上升；加元和澳元回吐涨幅，因原油价格反弹势头减弱。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.4902 6.4852 -0.08% 中间价 6.4895 6.4864 -0.05% 成交额 210.19亿美元 254亿美元 日内波动幅度(pips) 54 日高6.4884 日低6.4938 今年以来升贬幅度 -4.41% 2005年汇改以来升贬幅度 27.52% 1年期美元/人民币掉期 +1,150

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5730 6.5745 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.8155 6.805 R=>

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.4902。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。