全球贵金属：12月29日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓仍持平

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
路透12月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量持平于周一，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦不变。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 20,691,044.4 12月29日 20,691,044.4 12月28日 0.0 0.00%
iShares 318,887,688.9 12月29日 318,887,688.9 12月28日 0.0 0.00% (完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。