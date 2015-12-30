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市场报道 | 2015年 12月 30日 星期三 16:39 BJT

全球贵金属：12月29日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓仍持平

路透12月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量持平于周一，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 20,691,044.4 12月29日 20,691,044.4 12月28日 0.0 0.00%

iShares 318,887,688.9 12月29日 318,887,688.9 12月28日 0.0 0.00% (完) (编译 汪红英；审校 王兴亚)

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