中国社会：京津冀2017年PM2.5控制目标为73微克，2020年64微克--报载

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透北京12月30日 - 中国日报网周三报导称，京津冀地区环保规划目标为，2017年PM2.5年均浓度应控制在73微克/立方米左右；到2020年年均浓度控制在64微克/立方米左右。
“主要污染物排放总量大幅削减，区域生态环境质量明显改善，区域城乡环境基础设施体系基本完善，”报导援引京津冀协同发展生态环境保护规划称。
京津冀地区近来接连遭遇雾霾天气，北京12月已经启动两次空气重污染红色预警，期间全市中小学与幼儿园停课、汽车单双号限行、工地被禁止作业；天津也在12月23日首次启动红色预警，境内部分高速公路被迫封闭。
国际环保组织--亚洲清洁空气中心11月16日公布报告《大气中国2015：中国大气污染防治进程》称，通过对比74个城市2013年和2014年的数据发现，中国大气防治效果已经初步显现，特别是发达城市如北京、上海，因为有更多的资金支持，政府部门人员意识较高，空气质量管理能力遥遥领先其他城市，东北、中部与西南城市群的整体能力水平还不足。
该报告认为，城市空气质量排名、与地方政府签订责任状、约谈地方负责官员，这三条在改善空气质量方面发挥了重要作用。(完) (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。