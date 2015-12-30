中国社会：京津冀2017年PM2.5控制目标为73微克，2020年64微克--报载

路透北京12月30日 - 中国日报网周三报导称，京津冀地区环保规划目标为，2017年PM2.5年均浓度应控制在73微克/立方米左右；到2020年年均浓度控制在64微克/立方米左右。

“主要污染物排放总量大幅削减，区域生态环境质量明显改善，区域城乡环境基础设施体系基本完善，”报导援引京津冀协同发展生态环境保护规划称。

京津冀地区近来接连遭遇雾霾天气，北京12月已经启动两次空气重污染红色预警，期间全市中小学与幼儿园停课、汽车单双号限行、工地被禁止作业；天津也在12月23日首次启动红色预警，境内部分高速公路被迫封闭。

国际环保组织--亚洲清洁空气中心11月16日公布报告《大气中国2015：中国大气污染防治进程》称，通过对比74个城市2013年和2014年的数据发现，中国大气防治效果已经初步显现，特别是发达城市如北京、上海，因为有更多的资金支持，政府部门人员意识较高，空气质量管理能力遥遥领先其他城市，东北、中部与西南城市群的整体能力水平还不足。