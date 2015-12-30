台湾汇市：台币放量连四日收贬，因外资/寿险买汇及人民币贬势扩大

* 台币放量收贬，录得连四日跌势

* 反应外资/寿险买汇及人民币贬势扩大

* 明日台币主交易区间料在32.850-32.950

路透台北12月30日 - 台币兑美元 周三放量收贬，录得连四日跌势。汇银人士表示，国际美元稍升及外资、寿险积极进场买汇，带动台币实质汇价随亚币走弱，人民币贬幅扩大也加重台币跌势；惟年底出口商抛汇卖需畅旺，令台币跌幅收敛。

他们表示，海外NDF各种天期美元/台币换汇点溢价幅度同步明显放大，加上离岸人民币贬至逾四年新低，利空汇聚令台币实质汇价直接掼破32.850并一度向32.900靠拢；不过明日为今年最后一个交易日，料出口商在32.900上方抛汇意愿仍强。

〞海外NDF这么弱会给台币压力，明天(封关日)应该是续贬为主。〞一位大型外商银行交易员说。

资金流向部分，交易员指出，今日合计台北外汇及元太外汇爆出17.29亿美元大量，交投转趋热络，主要消化部分外资、寿险业买汇需求及年底出口商抛汇卖需增温，后续关注人民币续弱恐拖累台币汇价走势。

经济部投审会周二通过国泰人寿申请汇出2.2亿美元增资英国CONNING以转投资美国资产管理公司OCTAGON CREDIT INVESTORS股权所需；对此国寿发言体系表示申请案一过将尽快汇出。同时投审会也通过富邦人寿申请汇出8,520万欧元取得比利时ACCESS S.A.股权及对外投资事业增资股本，从事投资不动产出租业务。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月天期的美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘明显放大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报33.070/33.090，上日收在32.880。

今日台币主要交易区间在32.799-32.900，上日在32.788-32.817；交易员预估，明日主要交易区间料在32.850-32.950。

台湾股市周三收创近两周低位，并录得连续三日跌势。证交所今日资料显示，外资及陆资在台股卖超34.47亿台币，连续第二个交易日卖超；上交易日为卖超9.89亿台币。

多数亚洲新兴市场货币在周三持稳或下滑，受到人民币走软的拖累，鉴于美联储进一步升息的前景，新兴亚币在明年可能继续走低。 韩元兑美元 今也收跌0.3%报1,172.5，上日收在1,169.6。

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元 台北外汇经纪公 33.050 33.035 32.799-33.150 32.805 11.05 5.30 司 元太外汇经纪公 33.051 33.033 32.800-33.051 32.855 6.24 3.02 司 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜；审校 张喜良)