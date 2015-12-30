香港个股：中国电力新能源称大股东国家电投拟向其注入核电资产

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透香港12月30日 - 中国电力新能源发展有限公司 周三称，与大股东国家电力投资集团公司签订谅解备忘录，国家电投附属公司国家核电将择机把其全部核电资产及业务转让予上市公司，公司将以增发股份或／和现金支付。
中国电力新能源的声明未有透露可能收购的交易作价，只表示公司拟以每股不低于0.57港元的价格，向国家电力附属公司或／和国家核电中国电力新能源有限公司发行新股。
该公司称，本次重组方需经中国境内外相关政府部门和监管机构的批准后方可实施。
国家电投目前持有国家核电约76%股份，国家电投为中国电力新能源的最大股东，持股约28.07%。
中国电力新能源上周一暂停买卖，停牌前报0.62港元。公司股份将于周四（31日）恢复交易。
东方早报上周四引述中国国家电力投资集团公司董事长王炳华称，明年将启动国家电投的核电资产板块，即国家核电的整体上市工作，谋求赴港借壳上市。
王炳华亦为中国电力新能源的主席。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
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