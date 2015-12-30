路透基点：香港航空三年期贷款案从1亿美元缩减至9,000万美元--TRLPC

路透香港12月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港航 空将三年期贷款案规模从初始目标1亿美元降低至9,000万美元。 远东国际银行为牵头行兼簿记行，另外还有七家银行参贷。这笔贷款 目前包括：A部分4,500万美元循环贷，用于购买燃油；以及B部分4,500万 美元定期贷款，用于运营资本。签约日期在11月26日。 贷款利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点， 混合平均期限为1.95年。 最高综合收益为341个基点，前端费90个基点，提早承贷的银行可获 得10个基点的优惠费。(完) (翻译 张荻； 审校 刘秀红/王兴亚)