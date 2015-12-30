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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 17:17 BJT

路透基点：香港航空三年期贷款案从1亿美元缩减至9,000万美元--TRLPC

路透香港12月30日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港航
空将三年期贷款案规模从初始目标1亿美元降低至9,000万美元。
    
    远东国际银行为牵头行兼簿记行，另外还有七家银行参贷。这笔贷款
目前包括：A部分4,500万美元循环贷，用于购买燃油；以及B部分4,500万
美元定期贷款，用于运营资本。签约日期在11月26日。
    
    贷款利率为较三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码290个基点，
混合平均期限为1.95年。
    
    最高综合收益为341个基点，前端费90个基点，提早承贷的银行可获
得10个基点的优惠费。(完)    
    
  
 (翻译 张荻； 审校 刘秀红/王兴亚)

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