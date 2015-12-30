更新版 1-全球经济：IMF总裁拉加德称，2016年全球经济成长将令人失望

“所有这些都意味着2016年全球经济增长将令人失望且不平稳。”拉加德还补充称，低生产率、人口老龄化及全球金融危机影响，都阻碍了经济增长。

拉加德称，美国货币政策开始正常化以及中国经济成长转向新模式是“必要和健康的”改变，但需要尽可能高效和平顺的实施。

美联储在12月宣布了近10年来的首次升息，并明确表示这是缓步紧缩周期的尝试性开端。

拉加德指出，鉴于升息前景已经抬高了一些借款人的融资成本，其中包括新兴及发展中市场的借款人，因此会有“潜在的溢出效应”。

她还称，虽然高度发达经济体以外的国家大致上比以往作了更好准备来应对利率上升，她依然担心这些国家应对冲击的能力。

“除了美国及英国，多数高度发达经济体料将继续需要维持宽松货币政策，但这个范畴内的所有国家在决策时都需全面考虑溢出效应。”

拉加德亦警告称，美国利率上升和美元走强可能引发企业债务偿付违约，而这可能进而波及到一些银行和国家。（完）