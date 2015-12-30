《汇市简讯》美元/日圆跌破上行趋势线后，在下方横盘波动

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* 美元/日圆汇价上周尾段守在低于8月及10月低点拉出的上行趋势线

* 本周区间完全低于这条趋势线(目前趋势线位置在120.79日圆)

* 120日圆关卡受到10月28日低点120.02支撑，目前为止仍守住未破

* 10月至11月升势的50%回档位在119.96，目前为止亦安全守住

* 卖盘目前位于已遭突破的上行趋势线。云区在120.92上方构成压力

* 技术面图表 tmsnrt.rs/1mhTXGI