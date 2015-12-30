《汇市简讯》美元/日圆跌破上行趋势线后，在下方横盘波动

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
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* 美元/日圆汇价上周尾段守在低于8月及10月低点拉出的上行趋势线
* 本周区间完全低于这条趋势线(目前趋势线位置在120.79日圆)
* 120日圆关卡受到10月28日低点120.02支撑，目前为止仍守住未破
* 10月至11月升势的50%回档位在119.96，目前为止亦安全守住
* 卖盘目前位于已遭突破的上行趋势线。云区在120.92上方构成压力
* 技术面图表 tmsnrt.rs/1mhTXGI
(完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。