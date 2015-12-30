欧元债市：德债收益率2015年始终未能跌穿零线，避险地位受质疑

德国公债收益率曲线图表：tmsnrt.rs/1Ml1jhx

在那段时间内，作为全球最安全资产之一的德债成为风险最高的资产之一。德国公债已不再是完全安全的投资。

未来一年市场交投料保持清淡，而且清淡程度会因欧洲央行每月600亿欧元的资产购买计划而加剧。该计划至少将持续到2017年3月。

希腊公债也经历了一年的过山车行情，10年期希腊公债收益率 最低曾在上月触及略低于7%的低点，最高曾在7月触及近20%的高点。

其他多数欧元区公债收益率也在4-5月期间触及纪录低点。西班牙和意大利10年期公债收益率目前远远低于2%。

随着意大利和西班牙在超低借贷成本的帮助下削减债务，明年欧元区公债标售规模将降至9,000亿欧元下方，为2011年以来首次跌破该水平。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价