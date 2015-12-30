欧元债市：德债收益率2015年始终未能跌穿零线，避险地位受质疑

中国外汇：银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计--外管局
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
德国公债收益率曲线图表：tmsnrt.rs/1Ml1jhx
在那段时间内，作为全球最安全资产之一的德债成为风险最高的资产之一。德国公债已不再是完全安全的投资。
未来一年市场交投料保持清淡，而且清淡程度会因欧洲央行每月600亿欧元的资产购买计划而加剧。该计划至少将持续到2017年3月。
希腊公债也经历了一年的过山车行情，10年期希腊公债收益率 最低曾在上月触及略低于7%的低点，最高曾在7月触及近20%的高点。
其他多数欧元区公债收益率也在4-5月期间触及纪录低点。西班牙和意大利10年期公债收益率目前远远低于2%。
随着意大利和西班牙在超低借贷成本的帮助下削减债务，明年欧元区公债标售规模将降至9,000亿欧元下方，为2011年以来首次跌破该水平。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘秀红/汪红英；审校 高琦/白云)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。
路透北京1月20日 - 中国国务院周五发布意见称，将加快制度创新，营造包容支持创业创新和推动传统产业提质增效的制度环境。其中包括优化金融支持体系，调整完善创业投资法规政策，激励引导创投机构加大对新创办企业的投入比重；建立健全知识产权质押登记公示系统，研究设立国家级无形资产转让交易平台。