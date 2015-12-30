《全球汇市》美元走势不振，人民币离岸汇率跌至四年低点6.60

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
油价下跌以及围绕全球经济增长的担忧，也已经令美国进一步升息步伐产生不确定性。
“美债和日债收益率之差基本注定了日圆将走软，但是在美国经济成长态势确认之前，美元/日圆汇价还会有波动，而且如果出现暖冬，还有可能出现更宽的震幅，”SMBC日兴证券驻东京首席经济分析师牧野润一称。
“所以在2016年春季之前，料不会确立明显的日圆走软趋势。”
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0939 1.0917 0.20 -9.57 1.2097
美元/日圆 120.41 120.46 -0.04 0.80 119.68
欧元/日圆 131.73 131.53 0.15 -9.32 144.77
美元/瑞郎 0.9910 0.9929 -0.19 -0.31 0.9941
英镑/美元 1.4821 1.4811 0.07 -4.84 1.5573
美元/加元 1.3856 1.3840 0.12 19.26 1.1618
澳元/美元 0.7293 0.7294 -0.01 -10.71 0.8168
新西兰元/美元 0.6862 0.6864 -0.03 -11.99 0.7797
欧元/瑞郎 1.0844 1.0846 -0.02 -9.86 1.2026
欧元/英镑 0.7379 0.7369 0.14 -4.85 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.1290 9.1489 -0.22 -2.97 9.4688
美元/挪威克朗 8.7414 8.7168 0.28 16.99 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 张涛/刘秀红/蔡美珍/王兴亚/高琦)
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