中港基金：香港证监会公布互认基金下次批九只南下基金，上投摩根占三只

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透香港12月30日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三公布第二批共九只基金互认安排下的南下基金，其中上投摩根获批三只占最多。
证监会网页披露，九只今天获认可的内地基金包括：
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金、
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金、
华夏兴华混合型证券投资基金、
上投摩根新兴动力混合型证券投资基金、
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金、
大成内需增长混合型证券投资基金、
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金，
汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金。
证监会本月18日认可首批四只在中港基金互认安排下的内地基金，华夏、广发、汇丰及工银瑞信均再下一城，在次批获认可名单中各占一只。而上投摩根及大成则为首次获批。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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