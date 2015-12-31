重温稿-台湾货币市场：短率扬升，大型银行反向拆入平添紧张气氛

* 大型银行反向拆入平添紧张气氛 * 票券商普遍少钱 * RP利率低档消失 记者 高洁如 路透台北12月30日 - 台湾银行间短率周三趋升。资金调度人员指出，大型银行缺钱反 向拆入加深市场紧张气氛，加以时近年底不少银行保守心态下暂停拆出，令资金情势雪上加 霜；展望明天年底最后一日，暂时不敢乐观。 他们表示，近期包括国库标出350亿台币的短期借款，还有近年底冲放款的情势升温， 都令资金自市场慢慢消失。这使得大型银行拆入隔夜资金，票券商一早急得跳脚，不断急电 友好的银行要调钱。 〞本来我都可以拆出，但今天休兵了，〞一位大型商银交易员说。 他指出，月中以来原本一直维持小额拆出，到今天银行持续是负数的情况下，已无法坚 定地延续，因此今天暂且休息，明天也要到下午以后，才能确定会不会有多钱。 另外也有交易员提到，大型银行的内部估计，会有一笔退休人员资金在年底前入帐，估 计达百亿，若此笔资金如期到位，有望为市场〞解渴〞。 本地时间17:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.050 33.035 台湾加权股价指数<.TWII 8,279.99 8,293.91 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.255% 0.244% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.210-0.320% 0.210-0.320% --一周拆款利率区间 0.260-0.440% 0.230-0.440% --两周拆款利率区间 0.400-0.450% 0.380-0.440% **票券商缺钱，对明天不敢乐观** 在短票市场方面，票券交易商指出，市场资金非常紧俏，原本拆款市场一向仰赖的大型 银行反向缺钱，使票券商苦无拆入对象，只能不断在市场上寻找可能多钱的银行。 〞只能打很多通电话，不厌其烦地敲门，〞一位大型票券商说。 他们表示，拆款和票券市场同样不好调入，这种紧俏状况已很久不见，因此今天只能顾 及弭平缺口就好，利率上也就不强求了。 〞如果明天还是这样，我看是很不妙，〞另外一家大型票券商交易员表示，一早发现大 型银行反向拆入，马上动员旗下交易员卯足劲在市场拿钱，把今天的缺口先补平再说；不能 排除明天的紧俏和今天类似。 今日大型票券商与银行间承作的短票以跨年20-30天期为主，成交利率主要落在0.42-0. 45%，上日在0.40-0.45%；交投利率集中于区间的高位。 台湾央行周三称，共发行2,348.5台币定存单。与今日到期金额2,355.50亿台币相较， 存单发行余额减7亿。周四央行存单到期金额2,453亿台币，周五则因元旦假期休市一天。 下周央行定存单到期金额高达2兆(万亿)2,170.1亿台币，资金落点分别为周一8,996.8 亿、周二2,005.5亿、周三4,741.5亿、周四5,883.8亿及周五542.5亿。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为970亿台币，累积超额准备为8,608亿台币、 加计前期1%的超额准备达9,447亿台币。 **RP利率低档消失** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日资金呈现紧俏不好调入以外，甚至还多券 ，找不到钱。票券商则有部分资金要动用到银行客户，利率走扬。 他们指出，投信和寿险业年底被赎回、或有资金需求，供给不多，致公债与公司债附买 回利率低档消失，成交向区间的右端集中。 〞今天和昨天差很多，昨天根本没有紧的感觉。〞一位大型证券商交易员说，年底将届 ，不少投信面临赎回压力大增，只能抽回资金。 另一位大型票券交易员指出，由于一般的客户调不到足够资金，因此转向银行调度短钱 ，短期利率成交甚至靠向0.40%，只不过预估吃紧的状况可能不会持续太久，因此做的都是 极短天期的利率。 今天证券商跨年短天期公债的附买回利率成交区间落在0.35-0.38%，上日在0.32-0.38% ；跨年短天期公司债RP主要成交在0.45-0.48%，上日在0.42-0.48%。交易商认为，年底将至 券商资金需求不一，导致报价区间较宽。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率向先前区间高位靠拢；短天期公债附买回 利率区间落在0.31-0.33%，上日在0.28-0.32%；短天期公司债附买回利率区间则在0.34-0.3 6%，上日在0.31-0.36%。交易商指出，债券附买回成交利率高低，与票券商及各金融机构的 信评条件/议价能力和承作对象各有不同，因此成交利率区间差异相当大。(完) (审校 张喜良)