中国经济：全面振兴东北老工业基地需破除体制机制障碍--中央政治局

路透北京12月30日 - 中国中共中央政治局周三召开会议提出，当前和今后一个时期是推进东北老工业基地全面振兴的关键时期，要坚决破除体制机制障碍，着力推进结构调整，下大力气改变传统产品占大头的单一产品结构。

新华社援引会议内容并强调要全面从严治党，推进党风廉政建设和反腐败斗争，要加大问责力度，让失责必问成为常态。

“抓好新一轮东北老工业基地振兴，重点要在四个方面着力，”会议称，“一是着力完善体制机制，要坚决破除体制机制障碍，形成一个同市场完全对接、充满内在活力的体制机制。”

二是着力推进结构调整，下大气力改变传统产品占大头、“原”字号“初”字号产品居多的单一产品结构；三是着力鼓励创新创业，把创新作为东北内生发展动力的主要生成点；四是着力保障和改善民生。

会议提出，到2020年，东北地区要在重要领域和关键环节改革上取得重大成果，转变经济发展方式和结构性改革取得重大进展，经济保持中高速增长，同步实现全面建成小康社会目标。

“在此基础上，争取再用10年左右时间，东北地区要成为全国重要的经济支撑带，具有国际竞争力的先进装备制造业基地和重大技术装备战略基地，国家新型原材料基地、现代农业生产基地和重要技术创新与研发基地，”会议称。