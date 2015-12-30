马来西亚期市：棕榈油期货涨至18个月高位，因不利天气或令产量降低

路透吉隆坡12月30日 - 马来西亚棕榈油期货周三连续第二日收高，盘中触及18个月最高位，因市场担心年底季风季带来的降雨，另外与厄尔尼诺(圣婴)现象相关的干旱天气可能将降低棕榈油未来产量。

指标3月棕榈油期货 收高0.4%，报每吨2,495马币(581.86美元)。该合约今日盘中高见2,504马币，为2014年6月25日以来最高。

“出现一些年底前的回补盘，另外人们预计12月产量将下降，降幅估计为较高的个位数，”吉隆坡一位交易员称。

成交量为32,042口。

年底的季风季每年影响东南亚的棕榈油生产，因季节性降雨和洪水阻碍了鲜棕榈果收割，影响道路网络并中断供应链。

厄尔尼诺现象带来的干旱天气效应应降低明年的棕榈果单产和产量，从而削减库存并支撑棕榈油价格。棕榈油主产国印尼和马来西亚均于10月下调了2016年棕榈油产量。

交易商预计12月全月的棕榈油需求将下降，具体如何视周四公布的出口数据。船货验证机构公布，12月1-25日棕榈油出口较上月同期下降15-16%。

路透大宗商品和能源技术分析师王涛认为，根据对棕榈油波浪形态和费波纳奇比率的分析，未来三个月棕榈油价格可能将升至2,649-2,698马币的区间。

美国1月豆油期货 涨0.4%，大连5月豆油期货 升1.8%。(完)

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