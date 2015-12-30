东南亚股市：多数上涨，泰国和印尼股市以下跌为本年度作收

路透曼谷12月30日 - 大多数东南亚股市周三触及数周高位，在节日清淡的交投中，投资组合买盘提振了一些股票，使表现欠佳的泰国和印尼股市略微缩小了年度跌幅。

泰国股市指标股指 上涨0.3%至1,288.02点，创下12月17日以来最高收位，但本年度下跌14%，在该地区股市中表现落后。

本土机构引领买盘，因泰国股市估值已降到不太高的水平。

据辉立证券，泰国股市的预估市盈率为13倍，远低于历史平均水平。

印尼股市 上涨0.5%，为11月26日以来最高收位。印尼股市今年下跌12%，几乎将2014年的涨幅回吐一半，当时印尼股市同菲律宾股市是表现最好的东南亚市场。

周四和周五泰国和印尼股市都将因新年假日休市。

马来西亚股市 收在10月27日以来的最高位，越南股市 则创下11月27日以来最高收盘水准。越南股市是今年迄今表现最好的东南亚股市。新加坡股市 小幅收低0.09%。

受外资流出拖累，今年大多数东南亚股市表现都不及亚洲其它地区股市，美联储本月进行10年来首次加息是主要原因之一。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 333.07 0.97 +0.29 -18.92 410.77

新加坡 2885.51 -2.71 -0.09 -14.25 3365.15

马来西亚 1693.14 7.78 +0.46 -3.87 1761.25

泰国 1288.02 4.24 +0.33 -14.00 1497.67

印尼 4593.01 23.65 +0.52 -12.13 5226.95

菲律宾 6952.08 -31.53 -0.45 -3.85 7230.57

越南 579.45 3.16 +0.55 +6.20 545.63

(完)

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