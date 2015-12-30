国际油市：亚洲燃料油走强，因1月供应料紧张

路透新加坡12月30日 - 亚洲燃料油市场周三走强，由于供应趋紧，180cst和380cst燃料油贴水均明显缩窄。交易商称，除了现货贴水缩小之外，新加坡1月380cst码头交货定期合约转为升水，显示市场转趋良好。

据新加坡国际企业发展局(IES)数据，截至12月29日一周，新加坡陆上燃料油库存减少逾200万桶，至不到2,500万桶的四周低位。

尽管互换合约较几周前表现更好，但交易商称，其依旧承压，因预计1月下半月和2月初将有套利船货流入。

“从1月下半月至2月初，我们将看到更多船货涌入，所以届时市场可能有些走软，”新加坡另一交易商称。

新加坡现货市场中，达成一笔交易。

嘉能可向Coastal出售2万吨380cst高硫燃料油，船期为1月14-18日，价格为每吨161.50美元。(完)

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