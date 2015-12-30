国际油市：亚洲燃料油走强，因1月供应料紧张

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透新加坡12月30日 - 亚洲燃料油市场周三走强，由于供应趋紧，180cst和380cst燃料油贴水均明显缩窄。交易商称，除了现货贴水缩小之外，新加坡1月380cst码头交货定期合约转为升水，显示市场转趋良好。
据新加坡国际企业发展局(IES)数据，截至12月29日一周，新加坡陆上燃料油库存减少逾200万桶，至不到2,500万桶的四周低位。
尽管互换合约较几周前表现更好，但交易商称，其依旧承压，因预计1月下半月和2月初将有套利船货流入。
“从1月下半月至2月初，我们将看到更多船货涌入，所以届时市场可能有些走软，”新加坡另一交易商称。
新加坡现货市场中，达成一笔交易。
嘉能可向Coastal出售2万吨380cst高硫燃料油，船期为1月14-18日，价格为每吨161.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。