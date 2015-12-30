国际油市：亚洲柴油裂解价差微涨，因新加坡库存降低

路透新加坡12月30日 - 亚洲柴油裂解价差周三微幅上涨1.6%，至每桶10.67美元的三日高位，新加坡市场库存已降低。

截至12月29日一周，新加坡陆上中质馏分油库存下降近3%，或30.2万桶，至两周低位1,138.4万桶。

但数据显示，过去五周均值约为1,076万桶，仍较上年同期高出25%。

截至12月29日一周，韩国向新加坡出口逾10万吨车用柴油，这是韩国对新加坡连续第二周出口量超过10万吨。

印度对新加坡出口约10.5万吨柴油，但没有12月22日当周的出口记录。

今年柴油出口一直在增长，但需求维持低迷，因经济前景具有不确定性。

交易商对于日本今年冬季气温高于以往较为失望，因日本把煤油用于取暖。

尽管欧洲和北美在异常高温后天气转冷，但需求增幅尚未达到能够消化中质馏分油高库存的水平。(完)

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