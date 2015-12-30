国际油市：亚洲柴油裂解价差微涨，因新加坡库存降低

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透新加坡12月30日 - 亚洲柴油裂解价差周三微幅上涨1.6%，至每桶10.67美元的三日高位，新加坡市场库存已降低。
截至12月29日一周，新加坡陆上中质馏分油库存下降近3%，或30.2万桶，至两周低位1,138.4万桶。
但数据显示，过去五周均值约为1,076万桶，仍较上年同期高出25%。
截至12月29日一周，韩国向新加坡出口逾10万吨车用柴油，这是韩国对新加坡连续第二周出口量超过10万吨。
印度对新加坡出口约10.5万吨柴油，但没有12月22日当周的出口记录。
今年柴油出口一直在增长，但需求维持低迷，因经济前景具有不确定性。
交易商对于日本今年冬季气温高于以往较为失望，因日本把煤油用于取暖。
尽管欧洲和北美在异常高温后天气转冷，但需求增幅尚未达到能够消化中质馏分油高库存的水平。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文
(编译 于春红; 审校 王洋)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。