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市场报道 | 2015年 12月 30日 星期三 22:46 BJT

美国热股：普利司通称将不会对PEP BOYS-MANNY MOE & JACK再提竞争性报价

路透12月30日 - 日本轮胎厂商普利司通称，在美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)上调对PEP BOYS - MANNY MOE & JACK 收购出价后，该公司不会还价，从而结束了对这家美国汽车零部件零售商的竞购战。

PEP BOYS - MANNY MOE & JACK股价急跌2.96%，报18.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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