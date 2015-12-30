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亚洲 | 2015年 12月 30日 星期三 22:50 BJT

美国热股：意大利税务当局称已与苹果就一项税务争议达成协议

路透12月30日 - 意大利税务当局周三称已与苹果公司 就一项税务争议达成了协议，不过拒绝透露详细内容。

苹果股价周三盘初下跌0.85%，报107.82美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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