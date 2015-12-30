国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，Pertamina第二次求购石脑油

路透新加坡12月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周三持稳于每吨140.43美元左右，北亚主要购买地区几无交易。

鉴于凝析油价格较高，印尼Pertamina第二次通过招标求购石脑油，作为投入凝析油分离器的替代原料。

“Pertamina可能没有足够的凝析油，转而求购石脑油，”与Pertamina无关的一位交易商称。

数位交易商称，Pertamina在之前的一项招标中，或许未能买到30至60万吨1月石脑油。

官方数据显示，截至12月29日当周，新加坡陆上轻质馏分油库存下降6.7%，或90.6万桶，至四周低位1,258万桶。

数据显示，印尼从新加坡进口了近22万吨汽油，是一周前进口近10万吨的逾两倍。

另外，Pertamina求购总计40万桶1月船期的88号汽油。

本月Pertamina已与至少10家供应商签署了2016年上半年的定期合约，每月向其供应约600万桶88号汽油，离岸价(FOB)为较新加坡报价每桶贴水约2美元。

新加坡现货市场上，Philipps 66从道达尔买入一艘92号汽油，船期为1月14-18日，价格为每桶51.50美元。

维多从贡渥买入95号汽油，船期为1月16-20日，每桶为54.70美元，但维多向PTT出售了一艘92号汽油船货，船期为1月25-29日，价格为每桶52.00美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻