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债券 | 2015年 12月 31日 星期四 00:47 BJT

南非汇市：兰特兑美元大跌逾1.6%，因美元上涨

路透约翰内斯堡12月30日 - 南非兰特兑美元周三大跌逾1%，因美元走坚带来压力，尽管11月南非从上月严重贸易逆差扭转为贸易顺差。

1545　GMT，兰特兑美元 大跌1.68%，报15.5670兰特，此为两周半最低水准，因美元在稍早受获利了结拖累下跌后反弹。

美元兑一篮子主要货币 上涨0.27%。

南非11月贸易顺差17.7亿兰特(1.15亿美元)，10月修正后为贸易逆差216亿兰特，该数据曾拖累兰特降至纪录低位。

不过，南非11月贸易顺差没有支撑兰特汇价。美元全面重拾涨势，使兰特跌至12月14日来最低水准。

南非信贷和货币供应数据将在周四公布，可能对兰特带来进一步风险。路透访查的分析师预计，数据将显示南非经济将继续面临挑战。(完)

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