欧洲股市：收跌，因商品价格走低拖累矿业股和能源股下滑

欧洲股市：小跌，英国首相发表脱欧讲话后英股创去年6月来最大单日跌幅
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
* FTSEurofirst 300指数收低0.5%，英股富时100指数收跌0.6%
* 原油和金属价格下跌，向股市施压
路透伦敦12月30日 - 欧洲股市周三下跌，因商品价格走低，拖累矿业股和能源股下跌。
线上超市集团Ocado 大跌3.3%，因投资者担忧来自亚马逊 的竞争日益激烈。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.5%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.8%。
英股富时100指数 收低0.64%，报6,274.05点。德股DAX指数 收跌1.08%，报10,743.01点，法股CAC指数 收低0.52%，报4,677.14点。
“油价持续疲弱拖累股市下跌，”Mirabaud Securities资深股票销售高管John Plassard说。
布兰特原油周三再度跌向11年低位，因上周美国原油库存增加和沙特重申维持其石油政策不变。
这导致BP 和道达尔 下跌；英国矿业股也下滑，因金属价格走软，受累于对中国需求放缓的担忧。
英股富时100指数今年迄今下跌约4%，从4月触及的纪录高位下跌。
不过，欧洲大陆股市表现较好，部份受助于欧洲央行的经济刺激计划。
FTSEurofirst 300指数年内迄今上涨约6%，德股DAX指数同期上涨10%。(完)
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
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