欧洲股市：收跌，因商品价格走低拖累矿业股和能源股下滑

* FTSEurofirst 300指数收低0.5%，英股富时100指数收跌0.6%

* 原油和金属价格下跌，向股市施压

路透伦敦12月30日 - 欧洲股市周三下跌，因商品价格走低，拖累矿业股和能源股下跌。

线上超市集团Ocado 大跌3.3%，因投资者担忧来自亚马逊 的竞争日益激烈。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.5%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 跌0.8%。

英股富时100指数 收低0.64%，报6,274.05点。德股DAX指数 收跌1.08%，报10,743.01点，法股CAC指数 收低0.52%，报4,677.14点。

“油价持续疲弱拖累股市下跌，”Mirabaud Securities资深股票销售高管John Plassard说。

布兰特原油周三再度跌向11年低位，因上周美国原油库存增加和沙特重申维持其石油政策不变。

这导致BP 和道达尔 下跌；英国矿业股也下滑，因金属价格走软，受累于对中国需求放缓的担忧。

英股富时100指数今年迄今下跌约4%，从4月触及的纪录高位下跌。

不过，欧洲大陆股市表现较好，部份受助于欧洲央行的经济刺激计划。

FTSEurofirst 300指数年内迄今上涨约6%，德股DAX指数同期上涨10%。(完)