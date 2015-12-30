全球金市：金价受美元走强和油价下跌拖累下挫，势将连跌第三年

* 油价恢复跌势，跌幅超过2%

* 美元指数升至近一周高位

* 铂金急跌3.6%至两周低点

路透伦敦12月30日 - 金价周三下跌，因美元上涨和油价下跌合力拉低金价。黄金今年势将连续第三年下跌。

金价今年跌幅达10%，主要因为担忧美国利率上升将降低无息黄金的需求。

1938 GMT，现货金 下跌0.8%，报每盎司1,060.10美元。美国期金 收低8.20美元，报每盎司1,059.80美元。因节日假期，本周交易日减少，市场交投疏落。

其他贵金属也下跌，现货铂金 下挫2%，报每盎司869.51美元，此前跌穿切入位在大约860美元的技术支撑水准，降至两周低位850.50美元。

“远东的实货黄金需求较10月和11月相对积极，在这情况下，金价应该升得更多，但因美元上涨，金价受到压力，美元走强将继续限制金价走势。”MKS SA交易部主管Afshin Nabavi说。

“看来支持位在1,045和1,050美元，阻力位在1,085/1,095美元。”

分析师表示，本周没有推动市场的重大数据公布，黄金交易商将从汇市和油市走势寻找线索。

美元兑一篮子主要货币 上涨0.05%，本年升幅势将达10%，使黄金对持有美元以外货币的投资者来说更昂贵。

在美国联邦储备理事会(美联储/FED)12月进行近十年来首次加息，且暗示将在2016年逐步加息后，金价前景并不亮丽。

黄金通常跟随原油走势，因黄金被视为对冲由油价引发的通胀的工具。

布兰特原油周三再度跌向11年低位，因沙特油长表明，该国没有计划减产。

投资者对黄金的兴致不高，全球最大的黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量仍然接近七年低位。COMEX黄金合约的投机性空头头寸接近纪录高位。