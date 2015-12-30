芝加哥期市：CBOT大豆收涨，但豆粕骤降至数年低位

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨，连升第二日，交易商称，主要因技术因素和套利相关交易，而豆粕降至五年半年低位。
大豆涨幅受限，因预计巴西部份地区下周将迎来急需的降雨，包括主要的中西部大豆种植区。
CBOT豆粕<0#SM:>下挫，因美国现货豆粕下滑，最近的三个月的合约均触及合约面世来的最低。1月豆粕 降至每短吨265.40美元，为2010年4月来近月合约的最低位。
CBOT豆油期货收涨，受助于大豆和马来西亚棕榈油走坚。
周四是CBOT-1月合约首个交割通知日，交易商预计，大豆合约交割0-75口，豆粕合约交割0-300口，豆油合约交割200-1,500口。
交易商预计，美国农业部(USDA)周四将公布，截至12月24日该周，出口销售美国大豆100-140万吨。
3月大豆期货合约 收升4-1/2美分，报每蒲式耳8.70-1/2美元。
3月豆粕合约 收低2.4美元，报每短吨267.6美元。3月豆油合约 涨0.3美分，报31.07美分。
今日CBOT大豆预估成交量为158,917口，豆粕为58,515口，豆油为76,581口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。