芝加哥期市：CBOT大豆收涨，但豆粕骤降至数年低位

路透芝加哥12月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨，连升第二日，交易商称，主要因技术因素和套利相关交易，而豆粕降至五年半年低位。

大豆涨幅受限，因预计巴西部份地区下周将迎来急需的降雨，包括主要的中西部大豆种植区。

CBOT豆粕<0#SM:>下挫，因美国现货豆粕下滑，最近的三个月的合约均触及合约面世来的最低。1月豆粕 降至每短吨265.40美元，为2010年4月来近月合约的最低位。

CBOT豆油期货收涨，受助于大豆和马来西亚棕榈油走坚。

周四是CBOT-1月合约首个交割通知日，交易商预计，大豆合约交割0-75口，豆粕合约交割0-300口，豆油合约交割200-1,500口。

交易商预计，美国农业部(USDA)周四将公布，截至12月24日该周，出口销售美国大豆100-140万吨。

3月大豆期货合约 收升4-1/2美分，报每蒲式耳8.70-1/2美元。

3月豆粕合约 收低2.4美元，报每短吨267.6美元。3月豆油合约 涨0.3美分，报31.07美分。

今日CBOT大豆预估成交量为158,917口，豆粕为58,515口，豆油为76,581口。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)