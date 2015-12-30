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债券 | 2015年 12月 31日 星期四 06:18 BJT

美国债市：公债价格持平，因股市下跌且七年期券标售需求疲弱

* 290亿美元七年期公债标售成绩令人失望

* 五年期公债收益率触及2014年9月来最高水准

* 原油价格回落，再度跌向11年低位

路透纽约12月30日 - 美国公债价格周三持稳，年底前成交清淡且交投震荡，此前进行的七年期公债标售成绩令人失望，且油价在本周稍早上涨后回落。

五年期公债 收益率攀升至1.824%，为2014年9月来最高，之后回吐升幅，收盘几近持平，交易商将这样的走势归因于交投疏落和市场波动性。

财政部结束本周总计900亿美元的公债标售，今日七年期公债标售需求疲弱，因一些投资者已经为本年封帐。

“这次标售成绩相当疲弱，乏善可陈，年终标售结果不佳，主要是因为时机问题，”BMO Capital Markets驻纽约利率策略师Aaron Kohli说。

波多黎各将在五个月内第二次违约的消息，短暂提振美国公债价格。

油价跌向11年低位，拖累股市下跌，此前沙持表明，该国没有计划降低原油产量。

低油价暗示通胀仍然低迷。分析师表示，油价下跌使美国公债收益率曲线进一步趋平。

“经济数据疲弱、油价节节下滑、市场交投不兴、标债时机糟糕，以及预计美联储明年将加息数次，导致一些波动性，”U.S. Bank Wealth Management资深固定收益策略师Dan Heckman说。

两年期公债 尾盘涨1/32，收益率从周二尾盘1.095%跌至1.075%。该收益率周二触及2010年4月来最高1.103%。

“两年期公债收益率是年初水准的两倍，我们认为，中短债将继续受压，”Heckman说。

指标10年期美债 价格尾盘基本持平，收益率报2.305%，周二尾盘报2.307%。

30年期美债 价格尾盘跌2/32，收益率报3.044%，高于周二尾盘的3.041%。

-----------------------2058 GMT--------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+01/32) 1.075

五年期公债 99-24/32 (+01/32) 1.801

10年期公债 99-17/32 (+01/32) 2.305

30年期公债 99-04/32 (-02/32) 3.045(完)

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