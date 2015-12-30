美国债市：公债价格持平，因股市下跌且七年期券标售需求疲弱

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 290亿美元七年期公债标售成绩令人失望
* 五年期公债收益率触及2014年9月来最高水准
* 原油价格回落，再度跌向11年低位
路透纽约12月30日 - 美国公债价格周三持稳，年底前成交清淡且交投震荡，此前进行的七年期公债标售成绩令人失望，且油价在本周稍早上涨后回落。
五年期公债 收益率攀升至1.824%，为2014年9月来最高，之后回吐升幅，收盘几近持平，交易商将这样的走势归因于交投疏落和市场波动性。
财政部结束本周总计900亿美元的公债标售，今日七年期公债标售需求疲弱，因一些投资者已经为本年封帐。
“这次标售成绩相当疲弱，乏善可陈，年终标售结果不佳，主要是因为时机问题，”BMO Capital Markets驻纽约利率策略师Aaron Kohli说。
波多黎各将在五个月内第二次违约的消息，短暂提振美国公债价格。
油价跌向11年低位，拖累股市下跌，此前沙持表明，该国没有计划降低原油产量。
低油价暗示通胀仍然低迷。分析师表示，油价下跌使美国公债收益率曲线进一步趋平。
“经济数据疲弱、油价节节下滑、市场交投不兴、标债时机糟糕，以及预计美联储明年将加息数次，导致一些波动性，”U.S. Bank Wealth Management资深固定收益策略师Dan Heckman说。
两年期公债 尾盘涨1/32，收益率从周二尾盘1.095%跌至1.075%。该收益率周二触及2010年4月来最高1.103%。
“两年期公债收益率是年初水准的两倍，我们认为，中短债将继续受压，”Heckman说。
指标10年期美债 价格尾盘基本持平，收益率报2.305%，周二尾盘报2.307%。
30年期美债 价格尾盘跌2/32，收益率报3.044%，高于周二尾盘的3.041%。
-----------------------2058 GMT--------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 99-27/32 (+01/32) 1.075
五年期公债 99-24/32 (+01/32) 1.801
10年期公债 99-17/32 (+01/32) 2.305
30年期公债 99-04/32 (-02/32) 3.045(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 郑茵)
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。