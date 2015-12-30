《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月30日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 81.68 -1.58 -1.90 1753256
京东 32.08 -0.57 -1.75 3734331
新浪 49.31 -0.79 -1.58 257393
搜狐 56.41 -1.40 -2.42 213562
网易 180.65 -4.08 -2.21 684674
百度 192.13 -2.55 -1.31 1316738
台湾
台湾积体电路 22.88 -0.20 -0.87 598891
联电 1.86 -0.04 -2.11 95617
日月光 5.61 -0.13 -2.26 140819
硅品精密 7.78 -0.12 -1.52 892362
和信超媒体 2.97 -0.29 -8.90 93623
友达 2.93 -0.06 -2.01 184981
中华电信 30.08 -0.16 -0.53 15990
台湾国际航电 37.31 +0.05 +0.13 703100
香港
中国移动 56.46 -0.40 -0.70 120371
中国联通 12.09 -0.20 -1.63 52848
中国电信 46.61 -0.66 -1.40 9731
中芯国际 5.06 -0.04 -0.78 2217
电讯盈科 5.85 +0.00 +0.00 2230
(完)
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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽; 审校 龚芳)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。