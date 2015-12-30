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亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 81.68 -1.58 -1.90 1753256

京东 32.08 -0.57 -1.75 3734331

新浪 49.31 -0.79 -1.58 257393

搜狐 56.41 -1.40 -2.42 213562

网易 180.65 -4.08 -2.21 684674

百度 192.13 -2.55 -1.31 1316738

台湾

台湾积体电路 22.88 -0.20 -0.87 598891

联电 1.86 -0.04 -2.11 95617

日月光 5.61 -0.13 -2.26 140819

硅品精密 7.78 -0.12 -1.52 892362

和信超媒体 2.97 -0.29 -8.90 93623

友达 2.93 -0.06 -2.01 184981

中华电信 30.08 -0.16 -0.53 15990

台湾国际航电 37.31 +0.05 +0.13 703100

香港

中国移动 56.46 -0.40 -0.70 120371

中国联通 12.09 -0.20 -1.63 52848

中国电信 46.61 -0.66 -1.40 9731

中芯国际 5.06 -0.04 -0.78 2217

电讯盈科 5.85 +0.00 +0.00 2230

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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