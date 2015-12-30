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亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 06:52 BJT

****澳新经济指标预测--12月31日-1月8日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    12月28日当周
    
    12月31日(四)
    0030 澳洲民间部门信贷                           11月       +0.6%      +0.7%
             房屋信贷                                            --       +0.6%
    
    1月1日(五)
    暂无重要经济数据公布。 
    
    1月4日当周
    
    1月3日(日)   
    2230 澳洲AIG制造业指数                          12月         --         52.5
    
    1月4日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    1月5日(二)   
    2230 澳洲AIG服务业指数                          12月         --         48.2 
    
    1月6日(三)
    暂无重要经济数据公布。 
    
    1月7日(四)    
    0030 澳洲建筑许可                               11月       -3.0%      +3.9%
             民间部门建筑许可                                    --       -2.1%
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)              11月   逆差31.00  逆差33.05
                      进口                                       --        持平
                      出口                                       --       -3.0%
    2230 澳洲AIG建筑业指数                          12月         --        50.7    

    1月8日(五)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                       11月       +0.4%      +0.5%  (完)

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