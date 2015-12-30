日韩经济指标预测--12月31日-1月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月28日当周 12月30日(三) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.1% -0.1% (较上年同期) +1.1% +1.0% 12月31日(四) 暂无重要经济数据公布 2016年 1月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 12月初值 -10.9% -4.8% 进口(较上年同期) -18.6% -17.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差103 1月4日当周 1月4日(一) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 52.5 0140 韩国日经/Markit制造业PMI 12月 -- 49.1 -- 韩国外汇储备(亿美元) 12月 -- 3,684.6 2300 韩国经常账收支(亿美元) 11月 -- 盈余71.9 1月5日(二) 暂无重要经济数据公布 1月6日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,472 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超2,262 1月7日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 12月 -- 12,330 1月8日(五) 0130 日本加班工资 11月 -- +1.2% 0500 日本同时指标(较前月) 11月 -- +2.0 领先指标 -- +1.3 (完)