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亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 06:25 BJT

****日韩经济指标预测--12月31日-1月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值     前值
       
       
    12月28日当周 
     
    12月30日(三)
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)              12月        +0.1%    -0.1%
                            (较上年同期)                          +1.1%    +1.0%
 
    
    12月31日(四)
    暂无重要经济数据公布  
    
    2016年
    1月1日(五)
    0000 韩国出口(较上年同期)                     12月初值       -10.9%    -4.8%
             进口(较上年同期)                                    -18.6%   -17.6%
             贸易收支(亿美元)                                      --    顺差103
    
    1月4日当周
    
    1月4日(一)
    0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)            12月         --       52.5
    0140 韩国日经/Markit制造业PMI                     12月         --       49.1
     --  韩国外汇储备(亿美元)                         12月         --    3,684.6
      
    2300 韩国经常账收支(亿美元)                       11月         --   盈余71.9
    
    1月5日(二)
    暂无重要经济数据公布 
    
    1月6日(三)
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周          --   买超1,472
             外资投资日本股票(亿日圆)                             --   卖超2,262
    
    1月7日(四)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       12月          --     12,330
    
    1月8日(五)
    0130 日本加班工资                               11月          --      +1.2%
    0500 日本同时指标(较前月)                       11月          --       +2.0
             领先指标                                             --       +1.3 
   
    (完)

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