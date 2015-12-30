《美国重要政经日程》--12月31日

美国热股：IBM第四季业绩和全年财测均好于预期，股价盘初小涨
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 一周初请失业金人数
1445 - 12月芝加哥采购经理人指数
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)
路透1月20日 - 无线芯片制造商SKYWORKS SOLUTIONS 公布第一季营收为9.143亿美元，超越分析师平均预估的9.027亿美元。