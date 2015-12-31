金砖国家：12月30日股汇市收盘纵览

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报43,349.960点，下跌0.7%。

巴西汇市：雷亚尔创逾一周最大跌幅，市场交投清淡，交易员称银行和券商出手提升所持美元计价资产的价值。雷亚尔兑美元 收报3.9470/80，上日收报3.8758/69。雷亚尔今年累计挫跌约32.8%。

南非股市：连跌第三日，金矿和金融类股跌势拖累大盘。指标Top-40指数 收报45,900.83点，下跌0.21%；大盘综合指数 收报50,805.13点，下跌0.31%。

印度汇市：卢比收盘变动不大，因进口商的月底美元买需减弱，而出口商的美元卖盘也限制了卢比跌幅。卢比兑美元 收报66.3875/66.3975，上日收报66.3950/66.4050。