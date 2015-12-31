金砖国家：12月30日股汇市收盘纵览

路透12月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月30日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报791.47点，下跌1.03%。
中国股市：沪综指小幅收升，年底前市场情绪谨慎观望氛围浓厚
中国汇市：人民币收盘续创四年半新低，央行窗口指导增套利难度
香港股市：淡静交投中收低，能源和金融类股造成拖累
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报43,349.960点，下跌0.7%。
巴西汇市：雷亚尔创逾一周最大跌幅，市场交投清淡，交易员称银行和券商出手提升所持美元计价资产的价值。雷亚尔兑美元 收报3.9470/80，上日收报3.8758/69。雷亚尔今年累计挫跌约32.8%。
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南非股市：连跌第三日，金矿和金融类股跌势拖累大盘。指标Top-40指数 收报45,900.83点，下跌0.21%；大盘综合指数 收报50,805.13点，下跌0.31%。
南非汇市：兰特兑美元大跌逾1.6%，因美元上涨
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印度股市：收低，盘中多数时间呈区间震荡，欧洲股市疲弱以及衍生品合约周四到期前的谨慎气氛形成打压。BSE指数 收报25,960.03点，下跌0.46%；NSE指数 收报7,896.25点，下跌0.41%。
印度汇市：卢比收盘变动不大，因进口商的月底美元买需减弱，而出口商的美元卖盘也限制了卢比跌幅。卢比兑美元 收报66.3875/66.3975，上日收报66.3950/66.4050。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报757.04点，下跌1.64%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报403.47点，下跌1.51%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报73.59，贬值1.92%；卢布兑欧元 报80.434,贬值1.82%。(完)
(编译 王兴亚；审校 李爽)