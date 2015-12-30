EIA库存周报：美国上周原油库存意外上升，馏分油库存与进口量增加

路透纽约12月30日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存意外上升，因馏分油与汽油库存增幅大于预期，进口量也有所增加。

上周原油库存 增加260万桶的报告出炉后，原油期货走跌，分析师原本预估库存下降250万桶。

EIA称，库欣原油库存 增加89.2万桶至纪录水准。

库存数据表明整体前景偏空，凸显假期当周天候偏暖，从而令馏分油需求下滑的忧虑，同时进口与国内库存增加。

“2015年临近尾声之际，这组数据令多头吃不消，”纽约能源对冲基金Again Capital的John Kilduff表示。

数据公布后，美国原油期货 扩大跌幅，下跌至日低每桶36.40美元，之后跌幅缩减至稍早水平。

EIA数据显示，炼厂每日原油加工量 增加21.4万桶，产能利用率 上升1.3个百分点。

汽油库存 增加92.5万桶，路透调查中的受访分析师预估增加89.6万桶。

EIA数据显示，包含柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加180万桶，这令交易商特别警惕；分析师原预估增加100万桶。

柴油库存通常会在冬季因家庭或企业取暖需求而开始下滑，但这个冬季伊始气候偏暖，导致需求走弱。