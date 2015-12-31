更新版 1-中港个股：汇金将救市时增持股票转让给子公司，有望设内地版盈富基金

* 汇金称将8月自中证金受让的股票转让予汇金资管

* 按周三收盘价计，这部分股票市值约250亿元

* 分析师预计汇金资管将成内地版盈富基金 (（新增分析师评论和更多细节）)

路透上海12月31日 - 中央汇金投资公司周三晚公告显示，公司将今年8月从中国证券金融股份有限公司受让的部分上市公司股票转让给其全资子公司中央汇金资产管理有限公司。分析师预计，汇金资管有望成为内地版的盈富基金 。

盈富基金是香港政府1999年设立的ETF基金，用以承接香港政府在亚洲金融危机时救市而买入的股票。国金证券分析师马鲲鹏指出，目前，汇金资管的设立目的和后续意图尚不明朗，但他预期，大陆版盈富基金的雏形，已经渐渐明朗。

他认为，汇金资管将极有可能成为未来大陆版盈富基金，承接证金公司在股灾期间买入的股票，以此为基础资产设立ETF，从而实现这部分股份的逐步、间接“回售”市场。对金融板块而言，股灾之后一直挥之不去的对证金抛压的焦虑可以打消了。

公告显示，中央汇金投资公司将所持有的工商银行 、建设银行 、中国银行 和农业银行 ，以及新华保险 、申万宏源 和光大银行 等上市金融机构的部分A股转让予其子公司中国汇金资产管理。

按周三收盘价估算，汇金资管此次受让的这七家金融股股权总市值约250亿元。

中证金是今年6-9月A股股灾时的救市国家队主力。为缓解中证金救市的资金压力，8月中旬中央汇金公司宣布通过协议转让方式受让一部分股票，由其长期持有。

中央汇金的定位是根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，代行股东职能，其与母公司中投公司的投资业务有着严格的隔离。这七家金融股均为中央汇金控股或参股的子公司，除此之外，中央汇金还持有国家开发银行、光大集团、中国再保险集团 、中国建投证券等多家金融公司股权。

以下为本次转让的具体情况：

上市公司 本次转让数(亿股) 转让后汇金持股余额(亿股) 转让后持股比例

工商银行 10.14 1,237.18 34.71%

中国银行 18.10 1,884.62 64.02%

建设银行 4.97 1,427.86 57.11%

农业银行 12.55 1,300.05 40.03%

光大银行 6.30 102.51 21.96%

新华保险 0.28 9.78 31.34%