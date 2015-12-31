中航期货：沪铝中期仍可看高一线

11月下旬以来，铝企联合减产对沪铝价格产生较强拉升作用。对于后市，我们判断，今年年底至明年2月，铝价仍有反弹空间。

长期低迷的铝价在年底和明年年初面临中期上涨行情。在主力1603合约上，可在10500—10800元/吨一线逐步布局多单，目标为12000元/吨。(完)