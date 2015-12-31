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亚洲 | 2015年 12月 31日 星期四 09:00 BJT

中航期货：沪铝中期仍可看高一线

以下内容节选自12月31日的《期货日报》：

11月下旬以来，铝企联合减产对沪铝价格产生较强拉升作用。对于后市，我们判断，今年年底至明年2月，铝价仍有反弹空间。

长期低迷的铝价在年底和明年年初面临中期上涨行情。在主力1603合约上，可在10500—10800元/吨一线逐步布局多单，目标为12000元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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