中国新股：杭州银行和上海银行IPO申请获通过，都将登陆上交所

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透北京12月31日 - 中国证监会周三晚间发布公告称，已审核通过杭州银行股份有限公司和上海银行股份有限公司在A股的首次公开发行（IPO）的申请，上市地都为上交所。
杭州银行的招股说明书显示，将发行不超过6亿股新股，发行后总股本不超过29.56亿股，与2014年6月30日发布的招股说明书相比，发行后总股本由22.71亿股增加近7亿股。
上海银行招股说明书显示，拟发行不超过12亿股新股，发行后总股本不超过66.04亿股。与2014年5月27日发布的招股说明书比较，发行后的总股本由59.04亿股增加了7亿股。
中国证监会自今年6月重启A股IPO后，均维持每个月核准一批新股首发申请的节奏。路透统计数据显示，11月24日起的第六轮新股申购资金规模峰值达11,152亿元人民币，超过了10月23日起的第五轮新股申购资金9,558.6亿元。 （完） (发稿 孙琦子；审校 毕晓雯)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。