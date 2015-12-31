《香港报摘》--其他报纸重要消息12月31日

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
* 明报：
--市场人士估计人民币中长线仍会持续下跌，其中日资行大和更估计明年底会跌至7.5水平，即估计每100港元将兑96元人民币。
* 苹果日报：
--楼市明显回软，市场减价成交持续，但政府表明无意减辣兼继续推地，以确保供应。学者认为，楼市未来两年都会持续稳定地下跌，相信政府会保持住宅供应，让楼市自然调节，短时间未见底。
* 东方日报：
--内地首条民用直升机城际航线昨午于广州首次启航，广州、深圳及珠海三地城际航线正式开通，该航线由星雅通用航空、越秀地产 及深圳卓越集团共同营运，越秀地产商业发展副总经理兼新闻发言人朱晨称，未来有意扩大内地直升机城际航线版图。
* 星岛日报：
--离岸人民币拆息昨日虽然回落，但在多家银行高息劲抢人民币存款下，中银香港 被逼再度出手，进一步调高人民币存款息率作防守，该行由昨日起将三个月及六个月的人民币定存息率加至4厘，与同业看齐。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。