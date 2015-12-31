《香港报摘》--其他报纸重要消息12月31日

* 明报：

--市场人士估计人民币中长线仍会持续下跌，其中日资行大和更估计明年底会跌至7.5水平，即估计每100港元将兑96元人民币。

* 苹果日报：

--楼市明显回软，市场减价成交持续，但政府表明无意减辣兼继续推地，以确保供应。学者认为，楼市未来两年都会持续稳定地下跌，相信政府会保持住宅供应，让楼市自然调节，短时间未见底。

* 东方日报：

--内地首条民用直升机城际航线昨午于广州首次启航，广州、深圳及珠海三地城际航线正式开通，该航线由星雅通用航空、越秀地产 及深圳卓越集团共同营运，越秀地产商业发展副总经理兼新闻发言人朱晨称，未来有意扩大内地直升机城际航线版图。

* 星岛日报：

--离岸人民币拆息昨日虽然回落，但在多家银行高息劲抢人民币存款下，中银香港 被逼再度出手，进一步调高人民币存款息率作防守，该行由昨日起将三个月及六个月的人民币定存息率加至4厘，与同业看齐。（完）