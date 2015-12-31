中国金融：创新运用货币政策工具精准扶贫，完善定向降准--央行副行长

路透北京12月31日 - 中国央行副行长潘功胜周四表示，要创新运用货币政策工具，精准对接扶贫，进一步完善定向降准政策的正向激励机制，增强宏观调控的精准性和有效性。

他在接受中国金融时报的采访时称，要运用和管理好扶贫再贷款，合理确定使用再贷款发放贷款的利率水平；再贴现方面，继续完善再贴现业务管理，支持贫困地区农村企业尤其是农村中小企业获得融资支持。

在推动金融产品和服务创新方面，潘功胜表示，要积极开展大型农机具抵押、仓单和应收账款质押等新型信贷业务；纳入试点的贫困地区要稳妥开展“两权”抵押贷款试点，有效盘活存量资产。

同时，加大扶贫小额信贷、创业担保贷款、助学贷款、民贸民品贷款、康复扶贫贷款实施力度；鼓励和支持贫困地区符合条件的企业通过发行股票、债券等融资，拓宽直接融资渠道。

另外，支持国家开发银行、中国农业发展银行发行政策性金融债，筹集资金定向用于发放易地扶贫搬迁贷款；并大力发展政策性农业保险、扶贫小额保险、特色农业保险等保险产品，提升贫困地区保险密度和深度。

金融基础设施建设方面，扩大支付清算网络覆盖面，支持贫困地区金融机构网点接入央行跨行支付系统和农信银资金清算中心支付系统；加快农村信用体系和中小企业信用体系建设，健全信用信息评价与应用机制。

此外，还需建立各类产权流转交易和抵押登记服务平台，完善融资担保和风险补偿机制，有效分散金融机构经营风险。加强地方社会信用体系建设，规范民间融资，维护地方金融秩序和金融稳定。

此前中央经济工作会议提出，要打好脱贫攻坚战，坚持精准扶贫、精准脱贫。本月中旬，中国央行称将建立扶贫金融专项评估机制，督促引导金融机构积极参与精准脱贫攻坚计划。（完）