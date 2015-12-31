期货日报：消费淡季难觅利多，沪钢反弹顶部逐渐布空

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
以下内容节选自12月31日的《期货日报》：
从小时图看，螺纹钢主力1605合约完成一个小5浪结构，反弹接近尾声。从切线看，12月中旬上行通道经过一次修正后，转为陡峭上扬，12月底成交重心已经逼近通道上边界。当前价格已经进入11月成交密集区，1800元/吨一线成为阻挡区域，价格继续上升阻力增加。
昨日，日线收出长上影，K线颜色翻绿，有上行力度衰竭的征兆。从摆动指标看，不论是MACD还是RSI都没有伴随价格上行创出新高，第二波峰低于前期水平，形成明显背离特征。MACD柱状线快速回落至中轴区域，上行动力衰竭。如果螺纹钢就此下行，回撤第一目标位将在1755元/吨一线。
基本面上，消费淡季难觅利多，熊市周期仍以逢高沽空为主旋律，因此建议投资者在阶段性反弹顶部逐渐布空。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。