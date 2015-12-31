期货日报：消费淡季难觅利多，沪钢反弹顶部逐渐布空

以下内容节选自12月31日的《期货日报》：

从小时图看，螺纹钢主力1605合约完成一个小5浪结构，反弹接近尾声。从切线看，12月中旬上行通道经过一次修正后，转为陡峭上扬，12月底成交重心已经逼近通道上边界。当前价格已经进入11月成交密集区，1800元/吨一线成为阻挡区域，价格继续上升阻力增加。

昨日，日线收出长上影，K线颜色翻绿，有上行力度衰竭的征兆。从摆动指标看，不论是MACD还是RSI都没有伴随价格上行创出新高，第二波峰低于前期水平，形成明显背离特征。MACD柱状线快速回落至中轴区域，上行动力衰竭。如果螺纹钢就此下行，回撤第一目标位将在1755元/吨一线。

基本面上，消费淡季难觅利多，熊市周期仍以逢高沽空为主旋律，因此建议投资者在阶段性反弹顶部逐渐布空。(完)

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