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债券 | 2015年 12月 31日 星期四 09:47 BJT

基金产业：美国注册海外股票型基金连续第二周资金大幅外流-ICI

路透纽约12月30日 - 截至12月22日为止当周，投资人共从美国注册海外股票型共同基金撤资26亿美元，因持续担心美国利率走高可能冲击美国以外股市。

根据美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据，这是该类型基金连续第二周面临大规模资金流出，之前一周的流出金额更是创下逾四年来新高。

根据ICI数据，这已经是连续第六周投资人撤出海外股票型基金，也是该数据自2012年11月开始统计以来最长的连续流出纪录。

专门投资美国股市的基金则有14亿美元资金流出，虽然这是连续第13周资金流出，但流出金额创下九周以来最低。

而ICI数据显示，当周海外型股票基金资金流出量高过美国股票型基金，为一年来首见。

整体而言，股票型基金资金流出额为39亿美元，低于前一周的112亿美元，但仍是连续第九周资金流出；之前一周的资金流出金额为六周来最高。

从债券型基金撤资的速度亦放缓，当周撤资金额为45亿美元，低于前一周的120亿，不过这已是连续第七周资金外流。

免税地方债基金吸引13亿美元资金流入，为1月底以来最高流入金额。

华盛顿Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，海外股票型基金资金外流可能是因为投资人担心美国借贷成本升高将会侵蚀新兴市场企业获利。

他同时指出，美国债券收益率升高，再加上高收益债券的潜在风险加大，可能是造成资金流出债券型基金的原因。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)

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