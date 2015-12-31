《路透晚报》--12月31日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国金融：创新运用货币政策工具精准扶贫，完善定向降准--央行副行长

中国央行副行长潘功胜周四表示，要创新运用货币政策工具，精准对接扶贫，进一步完善定向降准政策的正向激励机制，增强宏观调控的精准性和有效性。

--中国金融：应效仿美国实行“强势人民币”，汇率政策更灵活--专家

中国金融四十人论坛高级研究员管涛表示，在当前人民币与美元脱钩，而又面临较大贬值压力下，中国应效仿美国实行“强势人民币政策”，同时强势的人民币亦有涨有跌，当强则强，当弱则弱，让市场发挥作用。

--《猴年展望》中国货币政策框架转向量价并行，构建利率走廊任重道远

2016年将成为中国货币政策框架转型的关键年。伴随外汇占款退 出基础货币供给主渠道，重掌货币政策主动权的中国央行，将游刃于再贷款、MLF（中期借 贷便利）等创新数量型工具，同时步步为营地构建利率走廊价格调控模式。

--中国经济：推进区域重点领域合作，加强产业对接协作基建互联互通--发改委

中国国家发展改革委周四表示，要进一步加强区域合作，推进统一市场建设，清理和废除妨碍全国统一市场和公平竞争的各种规定和做法，加快各区域基础设施互联互通，以及产业对接协作。

--中国铁路：2015年新增铁路里程创新高，完成固定资产投资8,200亿元

中国铁路延续去年高投资，新线投产里程则刷新历史最高。中国铁路总公司表示，2015年全国铁路完成固定资产投资8,200亿元人民币，新增铁路运营里程9,000多公里，新开工61个项目。

--香港数据：11月M-3货币供应按年增10.9%--金管局

香港金融管理局（HKMA）周一公布2015年11月货币供应数据，其中M-3按年增加10.9%。

【金融】

--中国金融：国开行2015年专项建设基金投放5,800亿，棚改贷款倍增

中国国家开发银行董事长胡怀邦周四表示，该行2015年完成专项建设基金资金投放5,800亿元人民币，预计可拉动投资约2万亿元；全年发放棚改贷款7,500亿元，是去年同期发放的近两倍。

--中国企业：东方资管料一季度完成股改，并积极推进引战和境内外上市

中国东方资产管理公司周四表示，预计明年一季度完成股改，财政部和全国社保基金将为股东；并称改制后将启动引入境内外战略投资者工作，积极推进境内外公开发行上市。

【固定收益】

--《猴年展望》经济低迷中国债市难下牛背，供需两旺但波动风险加大

经过两年红红火火的好日子，中国债市仍将高昂着牛头挺进2016年。L型经济低迷走势预期之下，继续看多仍占上风，惟收益率在连续破位下行后，低位震荡风险加大。分析人士认为，受扩大财政赤字、地方债置换等因素推动，明年利率债供给将继续扩容；不过资金充盈，加之货币政策有望延续稳中偏松基调，消化承接预计不难。

--《猴年展望》熊猫债加速扩容势头难挡，人民币国际化及宽松政策东风助力

伴随着2015年人民币国际化里程碑式稳步推进，沉寂多年的中国熊猫债市场终于风生水起。步入猴年，人民币国际化料风继续吹，加上宽松政策基调下境内融资成本低企的助力，熊猫债市场有望大步前行，发行规模料现突破性增长。

--《分析》中国公开市场零操作收官，“央妈”母爱不减来年仍呵护备至

2015年对流动性呵护有加的中国央行在年末最后一天暂停公开市场操作，为逾半年来首次。不过展望2016年，市场仍不怀疑“央妈”的母爱会有所减损，在稳健货币政策更注重松紧适度的基调下，货币整体宽松格局料将延续，降准空间仍大。

--《中国债市每日综述》现券清淡收益率震荡，午后资金略紧传闻央行SLO驰援

2015年最后一个交易日，中国银行间债市周四成交清淡，现券收益率变动不大。交易员称，不少机构已提前关帐，年末市场交易情绪不旺；不过货币市场方面，因大行融出减少，午后资金面一度紧张，市场传闻央行进行了SLO（短期流动性调节工具）操作以平复波动。

--中国债市：2015年地方债发行总量3.835万亿，公开发行占比近八成

路透统计数据显示，中国今年地方政府债累计发行38,350.6188亿元人民币，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。

--中国信用债：中钢股份将10中钢债回售登记期再延长一个月，第四度延期

中国中钢股份有限公司最新公告称，将“10中钢债”回售登记期再延长一个月至明年1月29日结束，这也是10中钢债回售登记第四度延期。

--中国票据市场：年末报价稀少转贴利率小涨，资金宽松年后利率仍将下行

中国票据市场本周转贴利率小涨，六个月纸票成交在3.18%左右，不过收票不足或致利率有所虚高。交易人士指出，市场成交清淡，临近年底各机构资产配置及业务规模调整基本到位，在市场各类风险频繁爆发的情况下，交易更为谨慎，各产品报价量减少。

【外汇】

--中国外汇：个别银行因年底清算及假期因素暂停电子渠道个人结售汇

因业务系统升级以及年终决算需要，部分银行电子渠道个人结售汇业务暂停一天；截止目前，建行和中国银行公告暂停一天，工商银行业务正常。但各家银行的营业网点渠道个人结售汇业务均未受影响。

--中国汇市：人民币收创四年半新低，今年跌幅4.5%创有记录来最大

人民币兑美元即期周四收盘与中间价双创四年半新低，今年累计跌幅4.5%则创有记录来最大。交易员称，人民币贬值预期仍强烈，客盘购汇需求旺盛；而部分机构因年终盘点交易量萎缩。如果明年经济仍表现不佳，汇率下行压力料难消。

--CNH动态：一年期远汇一度涨逾400点子，即期市场传干预6.60元有守

2015年最后一个交易日，离岸人民币走势反而不像预期中平淡。继昨日伦敦交易时间段，离岸即期50分钟内急升近500点子，两地价差迅速缩窄至900点以下，周四即期仍稳定在6.60下方，一年期远汇则上演“过山车”，一度大涨逾400点子后，略有回跌。

【证券/行业】

--中国证券：新版新股发行制度1月1日起施行，申购新股无需预先缴款

中国证监会微博称，证监会今日发布新版新股发行制度的相关规则，将于1月1日起施行，例如包括投资者申购新股时无需再预先缴款。

--中国股市：沪综指缩量收跌，临近元旦小长假市场观望气氛浓厚

中国股市沪综指周四缩量收跌。分析师指出，今日是2015年最后一个交易日，临近元旦小长假市场观望气氛浓厚，大盘震荡走低，部分资金尾盘集中套现离场令股指小幅跳水，料后市大盘仍维持在窄幅区间内震荡整理。

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比75%，创半年新高

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比创半年新高。流动性宽松造成“资产荒”，股票成为长线资金看好方向，股市气氛转暖；不过出于对限售股减持及汇率贬值的担忧，一些基金经理仍持谨慎态度。

--中港个股：汇金将救市时增持股票转让给子公司，有望设内地版盈富基金

中央汇金投资公司周三晚公告显示，公司将今年8月从中国证券金融股份有限公司受让的部分上市公司股票转让给其全资子公司中央汇金资产管理有限公司。分析师预计，汇金资管有望成为内地版的盈富基金。

--中国证券：深交所明年将恢复主板IPO发行，争取深港通尽快启动

中国深圳证券交易所周三召开理事会会议通过明年工作安排，明年该所将恢复主板首次公开发行（IPO），服务国资国企改革，培育更多市场化蓝筹企业；并积极争取“深港通”尽快启动。

--中国新股：杭州银行和上海银行IPO申请获通过，都将登陆上交所

中国证监会周三晚间发布公告称，已审核通过杭州银行股份有限公司和上海银行股份有限公司在A股的首次公开发行（IPO）的申请，上市地都为上交所。

--中国能源：中核和中广核合组华龙核电公司，助自主核电技术出海

中国两大核电集团--中国核工业集团和中国广核集团周三签订协议，共同投资设立华龙国际核电技术有限公司。这将为中国自主核电技术“华龙一号”的融合发展及市场开拓注入强大动力，助推“华龙一号”在更多国家和地区落地。

--《焦点》中国经济黯然告别高增长，大宗商品繁荣期戛然而止

随着中国工业增速以及对原材料需求的放缓，长达十年的大宗商品繁荣期在2015年戛然而止，能源和矿业公司大受其害。而展望2016年，前景也算不上乐观。

--中国企业：华为预计2015年营收飙升35%达到600亿美元

作为全球最大电信设备制造商之一的华为技术有限公司 HWT.UL 周四称，预计2015年营收约飙升35%，归功于各业务平台的强劲表现。

--中国期货：大商所称铁矿石期货已获准开展保税交割业务