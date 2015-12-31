中国个股：哈投股份拟定增收购江海证券99.95%股权，作价98.34亿元

路透上海12月31日 - 中国哈尔滨哈投投资股份有限公司 周四公告披露，拟以非公开发行股份的方式购买哈尔滨投资集团有限责任公司等九名交易对方合计持有的江海证券有限公司99.95%的股权，评估作价98.34亿元，发行价格为9.53元/股。

哈投股份在公告中指出，此次股权购买及本次交易完成后，江海证券将成为上市公司的全资子公司，上市公司主营业务新增证券服务业务，营业收入渠道大大拓宽，将较大幅度提升上市公司的整体业务竞争力。此次次交易未导致上市公司控制权变化。

同时，哈投股份还拟以询价的方式向不超过十名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过50亿元，配套资金全部用于补充证券业务资本金。

公告还显示，本次交易完成后，哈投集团直接持有上市公司36.54%股份，仍为公司控股股东，哈尔滨市国资委仍为公司上市公司实际控制人。

早在2014年6月，哈投股份曾筹划通过发行股份方式购买哈投集团持有的金融资产，但最终因未能取得标的资产公司其他股东放弃优先购买权的书面承诺而终止。这也是时隔一年后公司首度重启对大股东的金融资产重组。

“由于热电业务与证券服务业务在供应商、客户、成本核算、业务流程与风险控制等方面均有较大的不同，两者业务相关性较弱，未来不排除进一步实施业务整合及重组计划的可能。”公告还称。

江海证券官网信息显示，该公司是黑龙江省辖区内唯一一家国有控股券商。截至2014年末，江海证券注册资本13.63亿元，共有股东10家，前三家股东为哈尔滨投资集团、黑龙江省大正投资集团及中国华融资产管理股份有限公司。

本次重组前，哈投股份主要从事热电联产业务，控股股东为哈投集团，哈投集团是是哈尔滨市政府市属重大项目投融资平台和竞争性国有资产经营管理机构。

哈投股份自10月9日起停牌至今，停牌前收报10.88元。

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