港报社评：维稳人币非硬撑，中央须控预期--经济日报12月31日

虽然年关在即滙市交投较疏落，惟离岸人民币滙价昨大幅波动，惹市场惊恐，忧中央保人币基本稳定的承诺不兑现。但维稳不代表硬撑滙价，中央须管控市场预期，力减折腾。

有报道指人行暂停外资银行的跨境人币购售业务，市场忧人行难止滙价跌势，终要以行政措施救急，离岸滙价昨掀动荡，一度跌破1美元兑6.61元人币关，较内地现货价差达逾千点，其后疑在人行入市干预下止跌抽升。人币滙价震荡固惹市场惊恐，但投资者不宜过度担忧。

此因年关在即，金融市场包括离岸人币滙市成交稀疏，为数不多的买盘或沽盘，已足以令滙价大幅波动，而昨天离岸人币滙市交投量未见异常，故昨天的震荡市况，或仅因交投淡静，令波动被放大。惟市场忧虑仍难纾，因中央曾多番表示将保人币滙价基本稳定，但在岸价昨已跌至近四年半低，市场忧中央承诺能否兑现。但中央保滙价＂基本稳定＂，并不代表人币丝毫亦贬不得，而适度、有序的贬值，相信是中央容许范围内，原因至少有二。

其一，紧盯美元不智。美国进入加息周期，美元滙价势续呈强。美国经济正步向复苏，相反内地经济下行压力仍大，若人币紧随美元走强，恐令内地经济添压。故中央应有意容许人币兑美元适度走贬，为经济纾压。

其二，贬值幅度温和。人币滙价虽续创新低，惟今年人币兑美元在岸现货价仅累跌约4%，相比韩圜、坡元累跌逾6%，甚或印尼盾、马币等累挫逾一成，在芸芸亚洲货币中，人币贬值幅度已相对温和。且人币兑13种货币的一篮子滙率指数来看，实际滙价仍按年升0.87%，明贬实稳。

然而，市场对中央滙率政策的风吹草动仍极敏感，对中央维稳滙价的能力与决心，信心亦未足，故中央要保滙市秩序，助稳推人币国际化，须设法管控好市场预期。

此须中央加强与市场沟通，当市场突现不利人币的不实传闻，当局固要第一时间澄清；若市场对中央的滙率相关政策解读存落差，亦应尽快清晰解画，释市场疑虑，避免传闻误解不断发酵，徒添滙市不必要动荡，更损市场对人币信心。

最根本的是，滙价强弱是经济表现的寒暑表，若经济前景黯淡，市场势揣测要更大力踩滙价救经济，滙价自难稳，固中央斥银弹入市、加强市场沟通仅治标，只有在稳经济上做出成绩，才是维稳人币滙价的治本之道。（完）

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