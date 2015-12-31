港报社评：过度的敌我分明，不可能团结大多数--信报12月31日

芸芸司局级官员之中，财政司司长曾俊华一直是高民望的一位，评分维持在六十分以上，原因之一大概跟他的亲和力有关。这位司长虽然不曾讲过＂官到无求胆自大＂，但实际上往往言官所不敢言，例如他在最近的网志论及一个相当敏感的概念：本土意识。

曾俊华的网志以《喇沙与我》为题，提到他在母校喇沙书院教授剑击，自己每当置身旧生圈子时，无论叫口号或唱校歌，都感到对学校那股近乎狂热的归属感，他认为这与近年的所谓本土意识有不少共通之处。曾俊华相信这种对身份、传统和文化有着强烈感情的自豪感，同样在所有香港人当中存在，可团结成一股正面和具建设性的力量，推动香港变得更好，让香港整体都能够得益，绝不止于封闭及消极的，甚至是具破坏的保护主义。

由于部分标榜本土意识的团体行为偏激，甚至有人触犯法律而被捕，现在一谈到本土派，总让人联想到分离主义，毕竟当中确实有人挥舞龙狮旗鼓吹港独，尽管为数极少。然而，根据曾俊华的认知，本土意识也有积极作用，情况就好比喇沙人支持喇沙，推而广之，香港人支持香港。关于这一点，曾俊华的论述跟特首梁振英可谓泾渭分明。

梁振英对于本土意识采取的态度是敌我分明，2015年发表的《施政报告》点名批评港大学生会官方刊物《学苑》，质疑该刊以《香港民族 命运自决》为封面，主题探讨港独，必须警惕。梁振英又认为，学联就政改方案所提出的＂香港问题香港解决＂有违宪制。此外，梁振英亦曾直斥香港本土发起人毛孟静在闹市拖箧游行，是反水货客示威的＂始作俑者＂。

曾俊华虽然没有就本土意识作出政治上更深入的探讨，没有触及＂中港矛盾＂，不过其取态显然更加具有亲和力，最低限度不会令人觉得刺耳。没错，本土意识只要不化作封闭、消极甚至具破坏的偏激行为，确是可团结成一股正面和具建设性的力量。举一个例子，早前世界盃外围赛香港队主场迎战中国队，香港人支持香港队不是本土意识的最佳写照吗？很可惜，大部分政府官员包括特首在内，无人有勇气公开讲出一句＂我支持香港队＂，担心得罪了中央政府，唯独又是曾俊华言人所不敢言，即使身在外地亦不忘力撑港队。

本土派纵有零星的越轨举措，有时候连同样追求民主理想的团体，亦贬损为死对头，左一句＂左胶＂，右一句＂港猪＂，排他性浓烈得叫人哭笑不得；然而归根究柢，本土意识的萌生乃土生土长的人热爱自己土地与文化，加上对内地的种种诸多不满，甚至于存有偏见，但当局也没必要视之为洪水猛兽。假如特区政府以偏概全，一竹篙打一船人，把本土派一律等同于谋求完全自治的港独，反而容易产生反效果，加强其叛离的倾向。

梁振英赢得特首选举上任之初，信誓旦旦表示，从今以后没有＂梁营＂，也没有＂唐营＂，只有＂香港营＂。几年下来，所谓香港营影都没有，社会撕裂却是愈来愈严重，政治生态复杂得乱七八糟，孰令致之？不妨这么说，过度的敌我分明不可能团结大多数，更加不可能将本土意识转化为一股正面和具建设性的力量。

纷纷扰扰的2015年很快成为历史，新的一份《施政报告》即将于1月中发表，梁振英会继续提醒市民警惕目前不成气候的港独，还是专注于解决民生问题？仍然采取敌我分明的施政方针，还是把本土意识注入无分彼此的＂香港营＂？大家拭目以待。

不过，政府会于2015年最后一天，刊宪公布委任李国章接掌香港大学校委会主席之职，显示梁振英不改其强硬施政作风，在一片强烈反对声中，不惜抗议风潮再起，和谐远去，仍坚持己见，摆出战斗格。如此看来，在新的一年，＂香港营＂很可能依然只是海市蜃楼。（完）

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