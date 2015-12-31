港报社评：经济周期调整易应付，竞争落后衰败难翻身--明报12月31日

2015年即将过去，本港经济以怎样的状况踏入2016年？答案是经济放缓。今日《明报》以最新数据（刊A8版）解读今年经济景况，显示本港经济沉落向下，出口、旅客和零售销售负增长扩大，结合内地和环球因素，预期明年本港经济难以乐观。今次经济下行仍然可以视之为周期调整，不过，若放在整体竞争力滞后的框架检视，则本港经济的隐忧绝非周期起落那么简单，而是有更深层桎梏，若未能及早解套和重新提振，本港将有可能出现由盛转衰的败局。

本港整体出口增长，5年来总体趋势向下，由2010年增长22.8%，跌至今年11月-3.5%；旅客增长连续4年有双位数，今年1月只有单位数，10月更是-2.7%；零售销售额增长到2013年仍然是双位数增长，逐步下跌至今年负增长，今年10月跌幅扩大至-3%。可以说，负增长是本港经济的最新情况。本港经济受外围因素影响，美国联储局虽然启动加息，但是美国经济明灭未定；欧洲尚未走出债务泥淖，经济乏善足陈；内地经济持续下行，调整触底有待。在主要经济体仍在应付金融海啸后遗症之际，预期明年本港经济仍将低迷。

过去5年，本港与经济增长动力有关的数据，持续下调，不过，按本报整理的数据显示，与楼市相关的数据则持续上升。例如差饷物业估价署的楼价指数，由2010年首季的140.8，持续上升至今年第三季的305.1，升幅超过一倍；一手楼细单位成交实用面积，由2011年第三季的332平方尺，跌至今年第三季的306方尺，跌幅近一成，反映市民愈住愈细；期望置业安居的人，5年前9年不吃不喝可以＂上车＂，到今年9月增加至14.9年。楼市数字与经济增长数据，过去5年背道而驰，经济拾级而下，楼价则拾级而上，脱离了市民的负担能力，说明一直飈升的楼价不可能持续，必然会调整至合理水平。

本港经济放缓与环球景况契合，数十年来经济起起落落，今次以周期调整解读，并无不可，不过，值得注意的是经济起落之间，赖以保持增长的竞争力，本港已呈落后之势。中国社科院持续了13年的两岸四地城市竞争力研究，2014年香港在综合经济竞争力被深圳超越，沦为第二；瑞士洛桑国际管理学院的《2014年世界竞争力年度报告》，香港排名被新加坡超前，跌出三甲，是10年来首次；世界经济论坛发表的《旅游业竞争报告》，香港在141个国家及地区排名第13位，算是不错，不过在＂价格竞争力＂则排第127位，主要是租金高昂所致。综观这些排名研究，显示香港之倒退与缺乏创新和土地困局扭曲了成本价格有关。

最近几年，本港由高等教育以至各个竞争力排名，都呈现停滞甚至倒退，社会弥漫着一股郁卒氛围，部分人看着香港滑向沉沦之路却无能为力，甚至显得怀忧丧志。其实，香港得天独厚，既背靠经济腾飞的大陆，又有＂一国两制＂优势，只是基于政治原因，这些优势未能使香港经济飞翔。经济周期调整，总有回复上升之日，设若竞争力落后，即使机会来临也乏力承接，这才是最大隐忧。

香港已经踏上衰败之路，要走回头须处理三方面事务。首先，打破政治僵局，停止内耗空转，纲举目张，其他环节才得以松绑，才可以改变总体吃老本停滞不前的局面。其次，本港各方面都要寻思开拓新领域，为经济发展注入新动力，创新科技必须急起直追，起码缩窄与周边地区的差距，然后利用所剩不多的软件优势，例如法治等，分食创新科技的大饼。第三，本港可使用土地不足，导致市民置业安居困难、商业营运成本高昂， 连＂购物天堂＂美誉也岌岌可危。我们再次提出，政府须以新思维应对土地问题，划出部分郊野公园土地供各方面发展，另外，尽快落实持续填海造地，多管齐下，让政府有土地储备，摆脱土地成本高昂而堵绝各行百业生机的局面。

经济周期调整，本港经验丰富，不难应付，最值得担心的是竞争力持续落后，因为会出现不能挽回的后果。历史上意大利的威尼斯、江苏省的扬州，曾经以交通中枢成为贸易发达城市，随着它们未跟随历史巨轮的步伐，早已不再是贸易重镇，而是成为历史文化名城了。香港处于科技、地缘板块变动，全球化竞争的挑战中，若未能及时应对，则威尼斯、扬州的今天，有可能就是香港的明日。真正爱护香港的人，必须看到这一点，在力所能及范围内，为香港的困局解套。（完）

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