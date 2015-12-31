港报社评：政府努力推地，挑战不容低估--文汇报12月31日

政府昨日公布新一季度卖地计划。持续增加供应有助楼市健康，但政府的推地努力面临不少挑战，外围经济不明，发展商对投地持观望态度，流标及流拍时有出现；土地开发屡遭司法覆核，更严重影响政府推地部署，削弱增加供应的成效，最终受损的，还是包括年轻人在内所有渴望置业的市民。面对挑战，政府宜迎难而上，坚定加推土地，传递稳定楼市的正面信息；社会亦应正视和检讨司法覆核有否被滥用，是否有某些人将政治凌驾于公众利益之上。

本届政府将房屋问题视为施政的重中之重，一直努力增加土地供应，希望从根本上解决本港楼价过高的问题。新一季卖地计划涉及2,650伙私楼单位，连同今年首三季之17,640伙单位，将合共提供约20,300伙单位，较今年供应目标19,000伙超出1,300伙，反映政府正朝着既定的房屋政策和目标努力。政府增加供应平抑楼价愿望良好，但愿望能否成真，推出的土地能否全数转化为住宅单位，其实不容过分乐观。

目前欧日以及包括中国内地在内的新兴市场经济放缓，本港明年经济的增速也相应调低，受大环境影响，本港楼价开始下调，地价亦随之应声下滑。自10月后，本港卖地表现急转直下，短短3个月内，出现流标、流拍，市建局曾经协助业主联合出售北角远东大厦及中原大厦进行公开拍卖，最终竟然出现＂无发展商到场＂的窘局，项目最终＂流拍＂，情况相当罕见。美国进入加息周期，发展商更要衡量风险，预料短期内出价亦会偏低，甚至观望市况变化而放弃竞投。经济转差，发展商投地意慾低，政府即使努力推地，亦未必能如愿增加住宅单位供应。

更令人忧虑的是，近期土地屡遭司法覆核，已成为政府推地部署的最大障碍。法庭早前接纳教院学生就大埔绿化地提出的司法覆核申请，涉及区内山塘路、露辉路等卖地表地皮，当中以山塘路地皮涉及多达1,800伙供应，相当于政府全年推地目标19,000伙的9.5%；本年度至今，涉及司法覆核而售出的地皮共涉7幅，多达约6,000多伙受法律程序困扰，占现时卖地表内仍未售出的13,620伙中的42%。遇到司法覆核，政府唯有延期开标，甚至搁置招标，拖累整个卖地计划。有业界人士指出，司法覆核令政府卖地陷入两难的局面，因为政府被迫延后推地，但若一味后退又会造成不良先例，引发更多司法覆核，＂往后政府就更加唔使卖地＂。司法覆核给土地出售增添不明朗因素，导致入标气氛较差，土地供应减少，最终对整体社会都不利。

香港市区可供开发的土地所剩无几，政府能放进卖地表的都已经放进去，未来将要动用那些还未改划用途的，或未好好作整体规划的政府用地和绿化地带，以及要靠开发新市镇、填海等方式来提供新土地，在目前反对派动辄司法覆核的形势下，政府新增土地极易受到挑战和狙击。香港一方面楼价高企，市民尤其是年轻一代因无力置业而叫苦连天，怨声载道；另一方面，却因少数人的司法覆核，令土地供应阻力重重，举步维艰。想突破这种困局，既要政府有魄力有决心推地，又要市民冷静思考，明智抉择，反对一些政治人物滥用司法覆核阻政府推地。（完）

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