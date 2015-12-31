日本个股：官民合作基金INCJ将为东芝重组提供支持--日经

路透12月31日 - 日本经济新闻报导称，一支有政府背景的基金将通过促进东芝 与夏普 以及其它企业结盟，帮助其重建家电部门和其它事业。

该报称，东芝正在考虑将白色家电部门与夏普或其它日本家电企业合并。(s.nikkei.com/1YPpdhr)

报导称，经济产业省和日本政府与民间合作投资基金--产业革新机构(INCJ)将提供支持。

该基金还将帮助东芝重组其核电业务，后者希望找到一家沸水反应堆的合作伙伴。

未能立即联络到东芝对此置评。

路透本月稍早曾报导，INCJ考虑向夏普注资，并推动整体事业的重整计划，包括可能把消费电子部门与东芝的类似部门合并。 (完)