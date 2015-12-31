日本个股：官民合作基金INCJ将为东芝重组提供支持--日经

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透12月31日 - 日本经济新闻报导称，一支有政府背景的基金将通过促进东芝 与夏普 以及其它企业结盟，帮助其重建家电部门和其它事业。
该报称，东芝正在考虑将白色家电部门与夏普或其它日本家电企业合并。(s.nikkei.com/1YPpdhr)
报导称，经济产业省和日本政府与民间合作投资基金--产业革新机构(INCJ)将提供支持。
该基金还将帮助东芝重组其核电业务，后者希望找到一家沸水反应堆的合作伙伴。
未能立即联络到东芝对此置评。
路透本月稍早曾报导，INCJ考虑向夏普注资，并推动整体事业的重整计划，包括可能把消费电子部门与东芝的类似部门合并。 (完)
(编译 郑茵 审校 张明钧)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。