台湾股市：盘中持平，今年料将收跌11%

路透台北12月31日 - 台湾股市周四盘中持平，投资者在新年假期前仍持审慎态度，金融保险类指数 走跌。

0113GMT时，台股加权股价指数 持平在8,282.79点，今年料将收跌11%，逆转2014年收升8%的趋势。上交易日大盘下跌0.2%。

在2015年期间，大盘在4月一度大涨7.6%，短暂站上万点大关；8月时则曾挫跌28%至年内低位约7,203点。