中国证券：深交所明年将恢复主板IPO发行，争取深港通尽快启动

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海12月31日 - 中国深圳证券交易所周三召开理事会会议通过明年工作安排，明年该所将恢复主板首次公开发行（IPO），服务国资国企改革，培育更多市场化蓝筹企业；并积极争取“深港通”尽快启动。
2004年深交所中小板创立之后，其主板未再发行新股。有业内人士评论称，上证所明年将成立战略新兴板，打破目前沪深证交所的竞争格局，有可能会对深交所的中小板和创业板形成冲击。深交所明年恢复传统产业蓝筹股的发行，意在壮大自身的竞争实力。
据深交所网站，明年该所将完善建设多层次资本市场，服务供给侧结构改革。贯彻股票发行注册制改革各项要求，建立公开、透明、高效的审核机制，配足配强审核团队，满足主板、中小企业板、创业板不同类型企业审核需要，确保注册审核工作平稳对接、顺利启动。
明年该所将全面落实深化创业板改革，推出创业板企业专门层次，进一步强化风险防控，大幅提升创业板包容性，为尚未盈利、特殊股权架构等企业顺利上市融资奠定基础，为新三板企业向创业板转板试点创造更好条件。降低直接融资成本，支持企业升级重组，构建产业新体系和发展新机制，壮大主板、中小企业板。完善中小企业板，发挥中小企业直接融资主平台作用，承接中小市值中概股回归。
明年该所将优化实施股债分离，发展壮大交易所债券市场。推动REITS（房地产投资信托基金）等资产证券化产品在实体经济重点领域发挥更大作用。积极推出特有指数期权，做大做强沪深300、深证100、深市中小企业板、创业板重点ETF（交易所上市基金）产品，研发商品期货ETF等创新品种。
在跨境合作方面，深交所明年将推动香港互认基金在深交所LOF（上市型开放式基金）平台挂牌交易，实现互认ETF基金交叉挂牌。研究发行跨境债券和固定收益产品。开发跟踪境外核心指数、特色指数跨境基金，开展核心指数交叉挂牌和信息服务。建设境外信息共享发布平台、境外投资服务平台、国际创新企业社区。配合自贸区金融改革发展规划，建设前海跨境金融产品交易平台。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。