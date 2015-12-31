中国证券：深交所明年将恢复主板IPO发行，争取深港通尽快启动

路透上海12月31日 - 中国深圳证券交易所周三召开理事会会议通过明年工作安排，明年该所将恢复主板首次公开发行（IPO），服务国资国企改革，培育更多市场化蓝筹企业；并积极争取“深港通”尽快启动。

2004年深交所中小板创立之后，其主板未再发行新股。有业内人士评论称，上证所明年将成立战略新兴板，打破目前沪深证交所的竞争格局，有可能会对深交所的中小板和创业板形成冲击。深交所明年恢复传统产业蓝筹股的发行，意在壮大自身的竞争实力。

据深交所网站，明年该所将完善建设多层次资本市场，服务供给侧结构改革。贯彻股票发行注册制改革各项要求，建立公开、透明、高效的审核机制，配足配强审核团队，满足主板、中小企业板、创业板不同类型企业审核需要，确保注册审核工作平稳对接、顺利启动。

明年该所将全面落实深化创业板改革，推出创业板企业专门层次，进一步强化风险防控，大幅提升创业板包容性，为尚未盈利、特殊股权架构等企业顺利上市融资奠定基础，为新三板企业向创业板转板试点创造更好条件。降低直接融资成本，支持企业升级重组，构建产业新体系和发展新机制，壮大主板、中小企业板。完善中小企业板，发挥中小企业直接融资主平台作用，承接中小市值中概股回归。

明年该所将优化实施股债分离，发展壮大交易所债券市场。推动REITS（房地产投资信托基金）等资产证券化产品在实体经济重点领域发挥更大作用。积极推出特有指数期权，做大做强沪深300、深证100、深市中小企业板、创业板重点ETF（交易所上市基金）产品，研发商品期货ETF等创新品种。