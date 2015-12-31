中国期货：大商所称铁矿石期货已获准开展保税交割业务

路透北京12月31日 - 中国大连商品交易所周三稍晚表示，铁矿石期货保税交割业务日前已获准开展，目前大商所铁矿石期货保税交割相关业务准备工作基本完成，最早有望在I1606合约上开展试点。

新闻稿称，按目前工作进度，大商所技术系统于2016年3月即可具备铁矿石保税交割业务上线条件，待履行完相关必要程序后，即可实质开展铁矿石期货保税交割业务。

据悉，铁矿石是国内首个在海关确定的保税监管场所开展保税交割业务的品种，同时铁矿石也是大商所首个可以实现完整流程的保税交割品种。

大商所并称，目前除保税交割外，铁矿石国际化其他各项工作也在推进中，目前交易所已将铁矿石作为境外交易者和境外经纪机构可从事期货交易的境内特定品种上报。

大商所总经理冯博8月曾表示，今年交易所将铁矿石期货国际化列为三大重点工作之一。在此基础上，还将积极研究开发能源矿产系列新品种，对现有品种规则制度进一步完善，力争在焦煤无仓单交割制度、铁矿石提货单交割制度、引入仓单做市商等方面有所突破。