中国基金：湖北长江经济带产业基金揭牌，清科海尔等参与基金管理

路透上海12月31日 - 中国湖北省长江经济带产业基金周三揭牌，该产业基金采用母基金形式，由400亿元人民币的政府引导基金作为劣后资金来撬动社会资本。清科集团和海尔集团等40家机构联合成立武汉清海共赢投资管理有限责任公司，作为该产业基金的管理人。

据清科集团新闻稿，湖北省财政将出资400亿元发起设立政府引导基金，由引导基金募集社会资金，发起多只母基金，形成总规模为2,000亿元的湖北省长江经济带产业基金。母基金再通过发起子基金，将规模放大到4,000亿元，最终带动约一万亿元的社会投资投向实体经济。

新闻稿称，长江经济带产业基金的招募书发出短短两周，就有68家机构申报。经统计，各申报人共确定向长江经济带产业基金意向出资超8,000亿元。 清海共赢投资管理公司的股东阵容强大，清科和海尔作为联合发起人及共同管理人，其余股东还包括工银瑞信、建银国际、农银前海、国开金融、招银国际、光大金控、长江证券 、东湖高新 等。

按照规划布局，该产业基金将围绕企业成长周期打造完整基金链条，覆盖并购、股债结合、新三板和四板、Pre-IPO、私募股权投资基金、风险投资、天使投资等多种类型，投资于战略新兴产业、现代服务业和传统支柱产业转型升级。