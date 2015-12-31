澳新汇市：澳元和新西兰元今年定将大幅收低，2016年或仍承压

铁矿石价格短暂回升，也助一臂之力。

然澳元与9月创下0.69美元以下的六年低位仍相去不远。强劲阻力位在0.7300美元。

大宗商品价格下滑、澳洲和新西兰经济增长迟滞，加上利率走向与美国不同，均使得澳新货币今年承受压力。

但即使澳新货币兑欧元下跌，然澳元的表现要优于新西兰元，澳元兑新西兰元 上涨1.6%。

新西兰元兑美元 周四小跌至0.6842美元，接下来会有长达四日的假期。尽管新西兰元脱离0.61美元下方的六年低位，今年仍将下跌逾0.1美元。

中国周五公布制造业活动数据，将是下一个阻碍。此外，下周的GlobalDairyTrade拍卖会，也是重大事件，乳品占新西兰出口的25%。(完)

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