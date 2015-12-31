澳新汇市：澳元和新西兰元今年定将大幅收低，2016年或仍承压

香港已公布经济指标--2017/1/20
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
铁矿石价格短暂回升，也助一臂之力。
然澳元与9月创下0.69美元以下的六年低位仍相去不远。强劲阻力位在0.7300美元。
大宗商品价格下滑、澳洲和新西兰经济增长迟滞，加上利率走向与美国不同，均使得澳新货币今年承受压力。
但即使澳新货币兑欧元下跌，然澳元的表现要优于新西兰元，澳元兑新西兰元 上涨1.6%。
新西兰元兑美元 周四小跌至0.6842美元，接下来会有长达四日的假期。尽管新西兰元脱离0.61美元下方的六年低位，今年仍将下跌逾0.1美元。
中国周五公布制造业活动数据，将是下一个阻碍。此外，下周的GlobalDairyTrade拍卖会，也是重大事件，乳品占新西兰出口的25%。(完)
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全部现汇报价 (编译/审校 李爽/戴素萍/龚芳)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司 周五公告称，对近日有媒体报导指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。
路透北京1月20日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅回落，国债期货震荡略上涨。交易员表示，资金面较昨日有所好转，四季度GDP略超预期但工业和投资转弱等多空因素交织，现券方面仍不明朗；节前流动性缓解利好现券，但节后资金预期不容乐观，制约收益率下行。